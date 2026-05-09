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Walther-Brüder: «Waren beide gute Schüler – wissbegierig»
Walther-Brüder über Schulzeit
«Waren beide gute Schüler – sehr wissbegierig»
Reto und Adrian Walther geben ein Interview und erzählen über ihre Schulzeit. Zudem verraten sie, was sie am jeweils anderen besonders schätzen.
Publiziert: vor 34 Minuten
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Nicola Abt
Reporter Sport
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