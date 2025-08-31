DE
FR
Abonnieren

Vor der grossen Entscheidung
56'500 Schwing-Fans strömen in die Mittagspause

Es ist Mittagspause, die Fans haben Hunger und Durst. Die Masse strömt fast gleichzeitig aus der Arena.
Publiziert: 13:55 Uhr
|
Aktualisiert: vor 30 Minuten
Teilen
Kommentieren
ESAF 2025 Mollis
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen