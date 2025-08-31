DE
Home
Sport
Schwingen
ESAF: So sieht es aus, wenn 56'500 Fans in die Mittagspause gehen
Vor der grossen Entscheidung
56'500 Schwing-Fans strömen in die Mittagspause
Es ist Mittagspause, die Fans haben Hunger und Durst. Die Masse strömt fast gleichzeitig aus der Arena.
Publiziert: 13:55 Uhr
|
Aktualisiert: vor 30 Minuten
Gianfadri Conrad
Video-Redaktor Sport
ESAF 2025 Mollis
2:05
«Können uns was abschauen»
FCB-Boss Degen wünscht sich Schwinger-Werte für den Fussball
1:39
Karin Keller-Sutter am ESAF
Diesem Schwinger drückt die Bundespräsidentin die Daumen
0:46
Probiers aus
Kannst du länger auf dem Blick-Muni reiten als Reporterin Darya?
0:48
Kurz aufs WC ist nicht
So überfüllt ist das ESAF-Festgelände
0:32
Blick verschenkt ESAF-Tickets
«Verarscht mich bitte nicht»
