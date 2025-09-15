DE
FR
Abonnieren

Dieser Kraftakt genügt nicht
Hier fordert Staudenmann die Bestnote

Fabian Staudenmann zeigt im 7. Gang des Eidgenössischen gegen Domenic Schneider eine starke Leistung, verpasst aber die Maximalnote hauchdünn.
Publiziert: vor 34 Minuten
Teilen
Kommentieren
ESAF 2025 Mollis
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen