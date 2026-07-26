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Urner Schwinger
Lukas Bissig zeigt seine Schafe auf der Alp

Lukas Bissig ist ein aufstrebender Schwinger aus der Innerschweiz. Doch abseits des Sägemehls hat der Urner noch eine andere Leidenschaft: seine Schafe.
Publiziert: vor 47 Minuten
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