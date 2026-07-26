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Schwingen
Schwingen: Schwinger Bissig zeigt seine Schafe auf der Alp
Urner Schwinger
Lukas Bissig zeigt seine Schafe auf der Alp
Lukas Bissig ist ein aufstrebender Schwinger aus der Innerschweiz. Doch abseits des Sägemehls hat der Urner noch eine andere Leidenschaft: seine Schafe.
Publiziert: vor 47 Minuten
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Sven Thomann
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