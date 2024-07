Am Sonntag findet der Rigi-Schwinget statt. Dort mit dabei sind nur drei Eidgenossen aus der Region – und diese bekommen harte Duelle. Die Südwestschweizer hoffen in Riax FR derweil auf den ersten Heimsieg seit 16 Jahren.

Nicolas Horni Ringier Journalistenschüler

Am kommenden Sonntag geht auf der Rigi das dritte Bergkranzfest dieser Saison über die Bühne. Für die Innerschweizer dürfte das Heimfest ein ganz schwieriges werden. Nach dem bitteren Ausfall von Marcel Bieri treten nur gerade drei Eidgenossen aus der Region an. Der Berner Verband schickt derweil gleich dreizehn Eidgenossen, aus der Nordwestschweiz kommen deren sieben.

Für die Innerschweizer wird es im ersten Durchgang auch gleich schwierig: Sven Schurtenberger trifft auf Fabian Staudenmann, Lukas Bissig auf Schwingerkönig Kilian Wenger. Auch für die Nordwestschweizer ist das Programm vom Sonntag nicht einfach: Nick Alpiger schwingt gegen Adrian Walther, Lukas Döbeli gegen Matthias Aeschbacher.

Anschwingen auf der Rigi ist am Sonntag um 8.30 Uhr – und das in neuer Infrastruktur. Denn diese präsentiert sich in diesem Jahr optisch leicht verändert. Hinter den drei Schwingplätzen rund um den Brunnen gibt es einen abgesperrten Bereich, wo nur Schwinger, Funktionäre und akkreditierte Medienschaffende Zutritt haben.

«Wir wollen die Athleten schützen. Sie sollen sich in Ruhe auf ihren Kampf vorbereiten können», erklärte Stefan Muff, der Technische Leiter der Innerschweizer, Blick.

Südwestschweizer wollen den ersten Heimsieg seit 16 Jahren

Neben dem Rigi-Schwinget geht am Sonntag auch das Südwestschweizer Schwingfest über die Bühne. In Riaz FR wollen die Südwestschweizer ihren ersten heimischen Festsieg seit 16 Jahren feiern. Zu bezwingen gilt es dort vor allem Gästeschwinger Werner Schlegel. Romain Gollaud fordert ihn im ersten Gang. Benjamin Gapany trifft derweil auf den Berner Dominik Gasser, Eidgenosse Lario Kramer misst sich mit dem Innerschweizer Michael Gwerder.

Spitzenpaarungen Rigi-Schwinget Schurtenberger Sven – Staudenmann Fabian

Walther Adrian – Alpiger Nick

Aeschbacher Matthias – Döbeli Lukas

Bissig Lukas – Wenger Kilian

Gobeli Patrick – Herger Matthias

Döbeli Andreas – Kämpf Bernhard

Orlik Curdin – Voggensperger Lars

Burger Matthieu – Ulrich Florian

Sempach Thomas – Schuler Alex

Odermatt Adrian – Gerber Christian Südwestschweizer Romain Collaud – Werner Schlegel

Lario Kramer – Mimchael Gwerder

Benjamin Gapany – Dominik Gasser

Loïc Pasquier – Steve Duplan

Mickaël Matthey – Martin Roth

Andy Murer – Lukas Renfer

Steven Moser – Noe Van Messel

Paul Tornare – Oliver Hermann

