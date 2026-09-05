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Schwingen
Kilchberger: Giger bodigt im 2. Gang Lüscher
Trotz grossem Kampf
Giger überzeugt gegen Lüscher
Samuel Giger startet nach seiner Verletzungspause fulminant am Kilchberger. Nach seinem Sieg im Anschwingen bodigt er auch Sinisha Lüscher nach kurzer Zeit.
Publiziert: vor 33 Minuten
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