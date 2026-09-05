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Trotz grossem Kampf
Giger überzeugt gegen Lüscher

Samuel Giger startet nach seiner Verletzungspause fulminant am Kilchberger. Nach seinem Sieg im Anschwingen bodigt er auch Sinisha Lüscher nach kurzer Zeit.
Publiziert: vor 33 Minuten
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