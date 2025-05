Drei Feste gehen am Sonntag über die Bühne. Nur einmal jubelt am Ende der Topfavorit. Samuel Giger gewinnt auch sein zweites Kranzfest in diesem Jahr.

1/18 Samuel Giger wird in Unterwasser als Sieger geschultert. Foto: keystone-sda.ch

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Die Schlussgänge

St. Galler Kantonales: Samuel Giger liegt einen Viertelpunkt hinter Marcel Räbsamen. Heisst: Er muss ihn zwingend bodigen, will er sich den Festsieg schnappen. Ein, zweimal ist er nahe dran, aber der wendige Räbsamen kann sich immer befreien. Die Hälfte der Gangdauer ist fast abgelaufen, da gelingt dem Thurgauer der entscheidende Angriff. Damit gewinnt er nach dem Heimfest auch das zweite Kantonale, an dem er dieses Jahr teilnimmt. Beim St. Galler lässt er sich nach 2018 und 2021 zum dritten Mal als Sieger schultern.

Luzerner Kantonales: Zum zweiten Mal in diesem Jahr trägt der Festsieger den Namen Reichmuth. Hiess er beim Zuger Kantonalen noch Marco, ist nun die Reihe an Pirmin. Mit fünf Siegen (vier davon mit Maximalnote) ist er in den Schlussgang marschiert. Und lässt dort gegen Marc Lustenberger nichts anbrennen. Beim zweiten Zusammengreifen lanciert er den entscheidenden Angriff. Der Schlussgang wird keine Minute alt.

Seeländisches: Die Ausgangslage ist klar: Nur wer den Schlussgang gewinnt, triumphiert. Stellen Michael Ledermann und Dominik Roth, erbt Adrian Walther den Sieg. Entsprechend schreiten die beiden zwar engagiert, aber auch mit einer gewissen Vorsicht zur Tat. Keiner will in einen Konter laufen. Der erste gefährliche Angriff gehört Ledermann, er bleibt erfolglos. Nach vier Minuten bringt er Roth zu Fall, aber er landet nicht auf dem Rücken. Nach sechs Minuten hat er ihn in der Beinschere und lässt ihn von dort nicht mehr entwischen. Ledermann gewinnt. Und wiederholt damit seinen Triumph von 2022. Der Unterschied: Damals musste er ihn gleich mit vier(!) Konkurrenten teilen, dieses Mal jubelt Ledermann alleine.

Die Titelverteidiger

Joel Wicki hat letztes Jahr beim Luzerner Kantonalen triumphiert, Adrian Walther hat beim Seeländischen gewonnen und Marco Good liess sich beim St. Galler als Sieger feiern. Alle drei treten zur Mission Titelverteidigung an – und verpassen sie. Walther darf zwar bis zum Schluss hoffen, er hätte das Seeländische erneut gewonnen, wenn der Schlussgang gestellt geendet hätte. Doch dieser Gefallen wird ihm nicht getan.

Die Schlussranglisten

1/4 Schlussrangliste Luzerner Kantonales.

Die Siegerstimmen

Pirmin Reichmuth bei Tele 1: «Ich bin sehr zufrieden, dass alles so gut gegangen ist. Bei den ersten beiden Festen war ich noch etwas verhalten. Heute konnte ich sehr viel abrufen, von dem ich wusste, dass ichs kann. Und ich bin froh, dass die Knie und alles gehalten haben. Ich finds vor allem auch geil, wir haben ein uh cooles Team, wir haben alle drei Kantonalen gewonnen dieses Jahr und haben einen riesigen Zusammenhalt. Das pusht mich auch. Es ist mega herzig, gestern hat meine Tochter erstmals Stier gesagt, da habe ich gesagt, dann bringe ich ihn nach Hause.Ich glaube wir schauen noch, ob ichs wirklich mache.»

Michael Ledermann bei Tele Bärn: «Ich bin ein bisschen kaputt vom Schlussgang, aber unglaublich glücklich. Ich war voller Vorfreude, dass die Kranzfestsaison endlich los geht. Mehr Gedanken hatte ich noch nicht. Es ist wahnsinnig schön, darf ich wieder hier im Seeland feiern.»

Samuel Giger bei TVO: «Zwei Feste, zwei Siege – das ist ein perfekter Start in eine eidgenössische Saison. Ich bin super zufrieden. Ausser im fünften Gang konnte ich immer machen was ich wollte. Da war ich etwas zu wenig flexibel. Trotzdem hats für den Schlussgang gereicht.»

Die Topfavoriten

Samuel Giger geht beim St. Galler Kantonalen als der Topfavorit auf den Festsieg an den Start. Und er wird dieser Rolle gerecht. Bei den anderen Festen stechen nicht die meistgenannten Sieganwärter. Fabian Staudenmann und Adrian Walther können beim Seeländischen nicht triumphieren und König Joel Wicki verpasst es, wie im Vorjahr sein Heimfest zu gewinnen. Ganz so unerwartet kommt der Sieg von Pirmin Reichmuth allerdings nicht, er hat in dieser Saison schon mehrfach bewiesen, wie stark er ist.

Der Zaungast

Eigentlich hätte Werner Schlegel beim St. Galler Kantonalen selber in die Zwilchhosen steigen wollen. Doch seine Pläne werden von einer Verletzung durchkreuzt. Beim Rheintal-Oberländer Verbandsschwingfest Ende März zieht er sich einen Bänderschaden im Fussgelenk zu, der eine Operation zur Folge hat. Schlegel fällt rund zwei Monate aus – und lässt es sich trotz Regenwetter nicht nehmen, seine Teamkollegen zu unterstützen. Er ist bei ihren Einsätzen in der ersten Reihe mit dabei.

Schlegel (Mitte, mit blauer Jacke) beobachtet, wie Giger (l.) zur Tat schreitet. Foto: Screenshot

Die Premiere

Marcel Räbsamen hat keine einfache Zeit hinter sich. Die Enttäuschung, dass er beim Unspunnen-Fest 2023 nach vier Gängen unter die Dusche musste, nagte an ihm. Obwohl er beweisen wollte, dass er es besser kann, hemmte ihn die Angst, erneut zu verlieren. Letztes Jahr verliert er die Freude am Schwingen. Besonders schlimm war es einen Tag vor dem Jubiläumsfest. «Ich hatte keine Lust mehr, am anderen Tag einen Wettkampf zu bestreiten», sagt Räbsamen vor wenigen Tagen zu Blick. All das gehört der Vergangenheit an. Im Winter krempelt er sein Leben um, wechselt den Job und trennt sich von seinem Athletiktrainer. Die Freude am Schwingen kehrt zurück. In dieser Saison tritt Räbsamen bisher ganz stark auf: Rang 5 beim Thurgauer und Rang 2 beim Zürcher Kantonalen. Und bei seinem Heimfest, dem St. Galler Kantonalen zieht er in den Schlussgang ein. Es ist sein erster bei einem Kranzfest. Die Siegpremiere bleibt ihm dann allerdings verwehrt.

Wicki und sein Angstgegner

Dreimal hintereinander hat König Joel Wicki zuletzt gegen Marcel Bieri verloren. Der Zuger ist zu seinem veritablen Angstgegner geworden. Und diesem steht Wicki beim Anschwingen in Root nur drei Wochen nach der Pleite im Schlussgang des Schwyzer Kantonalen schon wieder gegenüber. Der König schreitet entschlossen zur Tat, man merkt, er will auf keinen Fall ein weiteres Mal verlieren. Siegen ist auch um einiges schöner. Und dem kommt Wicki einmal ganz nahe. Doch Bieri kann sich befreien und leistet danach weiter erfolgreich Widerstand. Der Gang endet gestellt.

Der Favoritenschreck

Fabian Staudenmann und Adrian Walther sind nicht nur die Berner Teamleader und zwei heisse Anwärter auf den Königstitel, sondern auch die beiden Topfavoriten auf den Sieg beim Seeländischen. Doch dann erleben sie nacheinander, wie es ist, von einem Teenager aufs Kreuz gelegt zu werden. Michael Moser, der in zwei Monaten seinen 20. Geburtstag feiert, bodigt im 2. Gang Staudenmann mit einem Plattwurf. Und als ob das nicht schon sensationell genug wäre, doppelt der Teenager im 3. Gang mal eben nach. Denn als Lohn für seine Leistung bekommt er Walther vorgesetzt. Und legt auch diesen aufs Kreuz. Gegen beide konnte Moser davor noch nie gewinnen. In sieben Duellen mit Staudenmann setzte es sieben Niederlagen ab, gegen Walther hat er immerhin in drei von fünf Duellen gestellt.

0:42 Überraschung am Seeländischen: Frecher Moser haut Favorit Staudenmann um

Das Comeback

Vor neun Monaten hat sich Sven Schurtenberger das Kreuzband gerissen. Er verpasste in der Folge unter anderem das Jubiläumsschwingfest in Appenzell. Nun ist der Luzerner zurück – sein Comeback gibt er beim Heimfest. Und legt am Morgen souverän los. Gegen Christian Schuler holt er sich sogleich die Maximalnote. Letztlich beendet er das Fest mit 57,00 Punkten auf Rang 6. Und holt sich damit den Kranz. Es ist der insgesamt 77. seiner Karriere und der zwölfte bei seinem Heimfest, das er schon zweimal (2013 und 2016) gewinnen konnte.

Könige unter sich

Unter den Zuschauern in Unterwasser sind auch zwei Könige. Matthias Glarner, ESAF-Triumphator des Jahres 2016 ist aus dem Kanton Bern in die Ostschweiz gereist, um das St. Galler Kantonale zu besuchen. Und trifft dort auf einen Titel-Kollegen. Dreifach-König Jörg Abderhalden (1998, 2004 und 2007) lässt sich das Spektakel quasi vor seiner Haustür nicht entgehen. Die beiden trotzen dem regnerischen Wetter und posieren für ein gemeinsames Foto, welches Glarner auf Instagram postet.

Jörg Abderhalden (l.) und Matthias Glarner in Unterwasser. Foto: Instagram/maetthelglarner

Der tierische Festbesucher

Die Kamera von Tele1 fängt einen kleinen Festbesucher ein, der ganz gefährlich lebt. Eine Maus hat sich in die Schwing-Arena von Root verirrt. Und nicht nur das. Denn erst ist sie auf der Wiese unterwegs, dann taucht sie im Sägemehl ab. Wenn sie wüsste, was da vor sich geht… hätte sie bestimmt ein anderes Versteck gesucht.

Eine Maus lässt sich das Luzerner Kantonale nicht entgehen. Foto: Screenshot

Die Bedingungen

Bei kühlen Temperaturen und bewölktem Himmel findet das Anschwingen statt. Beim St. Galler Kantonalen regnet es den ganzen Morgen, erst zur Mittagspause wirds trocken. Am Nachmittag drückt dann auf allen Schwingplätzen mal mehr mal weniger die Sonne durch. Als es gegen den Schlussgang geht, werden dann die Schwinger in Root doch auch noch nass. Es beginnt zu regnen.

So gehts weiter

In der nächsten Woche kommen die Schwing-Fans voll auf ihre Kosten. Gleich an drei Tagen gehts im Sägemehl zur Sache. Den Auftakt macht am Donnerstag der Baselstädter Schwingertag, gefolgt vom Mittelländischen Schwingfest am Samstag. Am Sonntag stehen dann gleich drei Feste auf dem Programm: Das Ob- und Nidwaldner, das Neuenburger und das Basellandschaftliche.

