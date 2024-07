Am Samstag steigen die Bösen auf dem Weissenstein ins Sägemehl. Zu Gast sind die Innerschweizer und die Nordostschweizer. Nun wurden die Spitzenpaarungen bekannt gegeben.

1/7 Joel Wicki zählt auf dem Weissenstein zu den Favoriten.

Mit dem Weissenstein-Schwinget findet am Samstag das vierte Bergkranzfest der Saison statt. Nach der Schmach auf der Rigi (nur zwei Kränze) wollen die Innerschweizer auf dem Solothurner Hausberg für Wiedergutmachung sorgen. Drei ihrer Schwinger, die auf einen Rigi-Einsatz verzichteten, zählen zu den Sieganwärtern.

Zum einen Joel Wicki (27). Zuletzt hat der König zwar den Schlussgang des Innerschweizer Schwingfestes verloren, aber er triumphierte in diesem Jahr bereits dreimal (Ob- und Nidwaldner sowie Zuger und Luzerner Kantonales). Er greift zum Auftakt mit einem zusammen, den man ebenfalls auf der Rechnung haben muss: Armon Orlik (29). Der Bündner gewann Anfang Juni das Zürcher Kantonale. Die beiden treffen zum insgesamt zehnten Mal aufeinander. Wicki führt mit vier zu zwei Siegen bei drei Gestellten. Auch das letzte Duell vor einem Jahr auf dem Brünig entschied der König für sich.

Comeback von Bieri

Zum anderen Pirmin Reichmuth (28) und Marcel Bieri (29). Die drei Innerschweizer verzichteten aus unterschiedlichen Gründen auf den Rigi-Schwinget. Bei Wicki und Reichmuth fand das Fest keinen Platz in der Saisonplanung, Bieri musste wegen einer Verletzung am Bein pausieren. Nun gibt er sein Comeback. Der zweifache Saisonsieger (Nordwestschweizer und Innerschweizer) tritt mit dem Selbstvertrauen an, beim letzten Einsatz den König gebodigt zu haben. Im ersten Gang bekommt es Bieri mit einem Gastgeber zu tun: Nick Alpiger (27). Er ist die grösste Hoffnung der Nordwestschweizer auf den Heimsieg. Reichmuth trifft auf Damian Ott (24).

Spitzenpaarungen Joel Wicki – Armon Orlik

Nick Alpiger – Marcel Bieri

Pirmin Reichmuth – Damian Ott

Lukas Döbeli – Michael Gwerder

Domenic Schneider – Mike Müllestein

Adrian Odermatt – Jonas Burch

Sven Schurtenberger – Fabian Kindlimann

Patrick Räbmatter – Marco Good

Lars Voggensperger – Martin Hersche

Matthias Herger – Mario Schneider

Die Chancen auf einen Innerschweizer Sieg sind nicht nur intakt, weil ihr stärkstes Trio am Start ist. Sondern auch, weil die Berner in diesem Jahr nicht auf dem Weissenstein sind. Sie hatten auf der Rigi mit zehn Kränzen gross abgeräumt. Zudem reisen die Nordostschweizer ohne ihre Spitzenschwinger Samuel Giger (26) und Werner Schlegel (21) an.