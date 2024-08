Tag der Revanche für Samuel Giger. Sein Gegner im ersten Gang, Adrian Walther, hat ihn in dieser Saison schon einmal bezwungen. Schlägt der Thurgauer auf der Schwägalp zurück?

1/6 Samuel Giger (l.) und Fabian Staudenmann kämpfen am Sonntag auf der Schwägalp um den Festsieg.

Nicola Abt Ringier Journalistenschüler

Auf der Schwägalp duellieren sich die beiden stärksten Teilverbände. Die Nordostschweizer empfangen die Berner. Für Samuel Giger ist es der Tag der Revanche. Zweimal lag er in dieser Saison auf dem Rücken. Zweimal bezwungen von einem Berner. Letzten Sonntag verlor der Thurgauer den Schlussgang am Berner Kantonalen gegen Fabian Staudenmann.

Im ersten Gang trifft er mit Adrian Walther auf einen anderen bösen Berner. Am Schwarzsee legte ihn Walther im ersten Gang aufs Kreuz. Danach marschierte dieser bis in den Schlussgang, wo er schliesslich von Werner Schlegel gestoppt wurde. Der diesjährige Schwarzsee-Sieger misst sich auf der Schwägalp zu Beginn mit Fabian Staudenmann. Spektakel ist garantiert.

Ott von Sieg beflügelt?

Eine machbare Aufgabe erhält Armon Orlik. Der Bündner greift mit Matthieu Burger zusammen. Dieser kämpft in dieser Saison mit gröberen Startschwierigkeiten. «Ich muss etwas ändern», sagte er nach dem Nordostschweizer Schwingfest. Dort verlor der Seeländer im ersten Gang gegen Domenic Schneider. Eine Woche zuvor unterlag er Werner Schlegel. Zuletzt verlor er auch am Berner Kantonalen seinen ersten Kampf. Ob Burger diesmal von Anfang an bereit ist?

Einen bestechenden Auftritt legte Damian Ott am letzten Wochenende hin. Im Schlussgang des Schaffhauser Kantonalen bodigte der 1,97-Meter-Mann Domenic Schneider. Auf der Schwägalp greift Ott mit Bernhard Kämpf zusammen. Für Schneider geht es gegen Curdin Orlik.

Zwei Freunde sind zurück

Endlich wieder im Sägemehl steht Samir Leuppi. Der böse Zürcher verpasste einen Grossteil der Saison mit Knieproblemen. Am Schaffhauser Kantonalen klassierte sich der Polizist auf Rang sechs. Ihm in den Weg stellt sich am Sonntagmorgen Severin Schwander.

Dem Berner reichte es am Kantonalen vor einer Woche um einen Viertelpunkt nicht für den Kranz. Gespannt sein darf man auf den Auftritt von Roger Rychen. Wie sein Freund Leuppi kommt der Eidgenosse von einer längeren Verletzungspause zurück. Er trifft auf Patrick Schenk.

Spitzenpaarungen auf der Schwägalp Werner Schlegel - Fabian Staudenmann

Samuel Giger – Adrian Walther

Matthieu Burger – Armon Orlik

Bernhard Kämpf – Damian Ott

Curdin Orlik – Domenic Schneider

Samir Leuppi – Severin Schwander

Martin Hersche – Lario Kramer

Romain Collaud – Marcel Räbsamen

Roger Rychen – Patrick Schenk

