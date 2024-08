vor 16 Minuten

BE: Glücklicher Auftaktsieg für Moser

1. Gang – Erfolgreicher Auftakt für Fabio Hiltbrunner. Er bezwingt Adrian Klossner. Letzten Samstag hat Michael Moser beim Emmentalischen triumphiert – ebenfalls in Burgdorf. Nun bekommt er bei der Rückkehr an den Ort seines Triumphes zum Auftakt einen Eidgenossen vorgesetzt. Nach nicht einmal anderthalb Minuten hat er Severin Schwander am Boden, schafft es allerdings nicht, ihn dort auf den Rücken zu drehen. Er gibt aber nicht auf und lanciert zwei Minuten vor Schluss einen weiteren gefährlichen Angriff.

Tatsächlich landet Schwander auf dem Rücken und Moser wird der Sieg gegeben.Ich schriebs mal so in Ticker: Die Wiederholung zeigt allerdings, dass er Glück hat. Denn Schwander landet ausserhalb des Sägemehls auf dem Rücken – eigentlich hätte das der Kampfrichter nicht geben dürfen. «Ich hatte das Gefühl, sie gebens vielleicht nicht», gibt Moser gegenüber TeleBärn zu. «Ich bin aber natürlich froh, haben sie es gegeben.» Im ersten Eidgenossen-Duell hat Matthieu Burger das Nachsehen. Er wird von Dominik Gasser aufs Kreuz gelegt.