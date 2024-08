Spitzenpaarungen am Bernisch Kantonalen Legt Staudenmann in Burgdorf Giger auf den Rücken?

Fabian Staudenmann trifft am Bernisch Kantonalen in Burgdorf am Sonntag zum Auftakt auf den Nordostschweizer Gast Samuel Giger. Adrian Walther gegen Pirmin Reichmuth lautet die zweite Spitzenpaarung.