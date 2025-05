Die Spitzenpaarungen

Alle Augen sind auf König Joel Wicki gerichtet, der sein erstes Kranzfest in dieser Saison bestreitet. Und natürlich steigt er als Favorit in die Zwilchhosen. Zum Auftakt gibts für ihn ein Kracher-Duell. Er trifft auf Pirmin Reichmuth, der vor Wochenfrist am Zuger Kantonalen Zweiter wurde. In bisher sieben Duellen konnte Wicki ihn noch nie bodigen. Gelingt es ihm heute? Zuletzt griffen die beiden letztens Jahr im Schlussgang auf dem Brünig zusammen – das Duell endete gestellt, Reichmuth durfte sich als Festsieger feiern lassen.