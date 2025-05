Luzerner Schwing-Talent verpasst Saisonstart

Marc Lustenberger (22) gehört zu den grössten Zukunftshoffnungen der Innerschweiz. Im vergangenen Jahr wurde er auf dem Stoos Dritter. Sein grosses Ziel ist der Eidgenössische Kranz Ende August in Mollis GL. Auf dem Weg dorthin musste Lustenberger nun einen weiteren Rückschlag verkraften. Der Zimmermann verpasst den Start in die Kranzfestsaison.



Eine Schulterverletzung zwingt ihn zu einer Pause. «Meine Teilnahme am Zuger Kantonalen muss ich schweren Herzens absagen», sagt er gegenüber Blick. Die Verletzung zog sich Lustenberger am Ballenbergschwinget zu. Im ersten Gang gegen den Eidgenossen Kilian von Weissenfluh fiel der 20-fache Kranzgewinner auf seine linke Schulter. «Am Abend hatte ich starke Schmerzen.» Abklärungen ergaben eine Prellung des Gelenks.

Marc Lustenberg (l.) muss einen weiteren Rückschlag verkraften. Foto: keystone-sda.ch

Die Ärzte verordneten ihm ein Sägemehl-Verbot von mindestens zwei Wochen. Es war nicht der einzige Zwischenfall, der seine Saisonvorbereitung störte. Anfang Februar zog sich Lustenberger eine Schlüsselbeinverletzung zu. Dann bremsten ihn Grippesymptome wochenlang aus. Zurück im Sägemehl also der nächste Rückschlag. «Ich bin ungeduldig und will so schnell wie möglich wieder auf den Schwingplatz.»



Die Vergangenheit habe ihn aber gelehrt, auf seinen Körper zu hören. «Ich will ihm die nötige Ruhe geben.» Er ist zuversichtlich, dass er am übernächsten Wochenende am Schwyzer Kantonalen in die Saison einsteigen kann.