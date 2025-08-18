Van Messel mit Wettlauf gegen die Zeit
Im 6. Gang auf der Schwägalp passierts. Noe van Messel (23) knickt bei der Niederlage gegen Mario Schneider mit dem linken Knie weg, kann das Sägemehl danach nur gestützt verlassen. Wenig später sitzt er geknickt auf der Wiese. Ist sein ESAF-Traum geplatzt? Es wäre bitter, gilt er doch als heisser Kandidat für den Status Neu-Eidgenosse.
Am Montagabend gibts ein Update. Erste Untersuchungen ergeben, dass alle Bänder intakt sind, auch Knorpel- oder Knochenschäden gibt es nicht. Aber eine Schwellung ist vorhanden – sie befindet sich grösstenteils ausserhalb des Kniegelenks. Was bedeutet das fürs ESAF? Eine Teilnahme sei nicht per se ausgeschlossen, teilt van Messel weiter mit. Am Dienstag bespricht er mit seinem Arzt das weitere Vorgehen, um «das Knie so gut wie möglich zu beruhigen, damit eine Teilnahme möglich ist».
Ein neues Ziel sei gesetzt, van Messel weiss selber, dass es ein Wettlauf gegen die Zeit ist. Keine zwei Wochen bleiben ihm. «Wenn ich am Samstagmorgen am ESAF einlaufe, habe ich schon einen ersten Sieg verbucht», schliesst er seine Mitteilung ab.
Top-Favorit Giger startet auf Schwägalp gegen Gwerder
Bei der Austragung 2024 musste sich Samuel Giger den Festsieg auf der Schwägalp mit Fabian Staudenmann teilen. Da Staudenmann, der sich im Höhentraining auf das ESAF vorbereitet, diese Saison ohne das Schwingfest am Fusse des Säntis geplant hat, ist Giger der einzige Titelverteidiger am Start und entsprechend grosser Favorit. Zum Auftakt trifft er auf Eidgenosse Michael Gwerder.
Die Spitzenpaarungen:
Lario Kramer - Damian Ott
Samuel Giger - Michael Gwerder
Lukas Bissig - Werner Schlegel
Marc Lustenberger - Domenic Schneider
Marcel Räbsamen - Noe van Messel
Romain Collaud - Martin Hersche
Samir Leuppi - Marco Reichmuth
Steve Duplan - Marco Good
Martin Roth - Alex Schuler
Fabian Kindlimann - Samuel Schwyzer
Hiltbrunner meldet sich aus dem Spitalbett
«Nach intensiven Wochen und Monaten mit viel Aufbauarbeit, Hoffen und Kämpfen ist nun klar – meine Schulter muss operiert werden», schreibt Fabio Hiltbrunner (19) Ende Juli auf Instagram. «Das bedeutet leider auch: Die Saison ist für mich vorbei, bevor sie richtig Fahrt aufnehmen konnte.» Nur ein Fest konnte der Sensationssieger des letztjährigen Jubiläumsschwingfests bestreiten, das ESAF findet ohne den Berner statt.
Nun gibts ein Update von Hiltbrunner. «Ein wichtiger Schritt ist geschafft», meldet er sich aus dem Spitalbett. Die Operation sei erfolgreich verlaufen, «nun beginnt für mich die Phase der Genesung». Und dann verrät er auch, welchen Zufall es gegeben hat. Denn sein Zimmernachbar ist für ihn kein Unbekannter. Schwingkollege Ruedi Roschi (34) ist zeitgleich im Spital, auch er verpasst das Saisonhighlight wegen einer Verletzung. Er habe mit ihm ein wenig fachsimpeln können, meint Hiltbrunner und wünscht ihm ebenfalls «eine schnelle und vollständige Genesung».
Bieri verpasst Schwägalp-Schwinget
Seit Ende Juni fällt Marcel Bieri (30) wegen einer Verletzung am Oberschenkel aus. Von einer «mehrwöchigen Zwangspause» war damals die Rede – nun meldet sich der Zuger Eidgenosse auf Instagram mit positiven Worten an seine Fans: «Mein Heilungsprozess verläuft nach Plan.»
Eine Teilnahme am Schwägalp-Schwinget am Sonntag lasse seine Verletzung allerdings noch nicht zu. Bieri konzentriert sich stattdessen darauf, beim ESAF am 30. und 31. August wieder fit zu sein: «See you in Mollis!»
Bergers ESAF-Traum geplatzt
Im März hat sich Lorenz Berger (28) am Knie verletzt und lange nicht in die Kranzfestsaison einsteigen können. Trotzdem wurde der Berner Teilverbandskranzer fürs ESAF aufgeboten – mit der Bedingung, vorab einen erfolgreichen Härtetest zu absolvieren. Dieser sollte das Freiburger Kantonale letzten Sonntag sein. Es endete abrupt. Im zweiten Gang verletzte er sich erneut, musste in der Folge das Fest abbrechen. Das Zittern um die ESAF-Teilnahme begann von vorne.
Nun herrscht bittere Gewissheit. Berger wird in dieser Saison nicht mehr ins Sägemehl zurückkehren. «Schweren Herzens muss ich meine Saison frühzeitig beenden», schreibt er auf Instagram. Nach der ersten Verletzung im März hat Berger noch alles dafür gegeben, «um am Saisonhöhepunkt nicht nur dabei zu sein, sondern mir meinen grossen Traum zu erfüllen – eidgenössischer Kranzschwinger zu werden.» Dieser Traum geht nun frühestens in drei Jahren in Erfüllung. Denn Berger verspricht, dass er «alles daran setzen werde, stärker zurückzukommen».
Kein Eidgenossen-Duell zum Auftakt am Schaffhauser
Am Sonntag geht auch das Schaffhauser Kantonale über die Bühne, zum Auftakt treffen bei den Spitzenpaarungen keine Eidgenossen aufeinander. Topfavorit Marcel Räbsamen bekommts mit Samuel Schwyzer zu tun, der andere Top-Kandidat auf den Festsieg Roger Rychen misst sich mit Jeremy Vollenweider.
Die Spitzenpaarungen:
Marcel Räbsamen – Samuel Schwyzer
Roger Bürli – Martin Hersche
Roger Rychen – Jeremy Vollenweider
Patrik Feldmann – Fabian Kindlimann
Mario Schneider – Roman Wandeler
Thomas Burkhalter – Reto Koch
Das sind die Spitzenpaarungen vom Nordwestschweizer Schwingfest
In Lenzburg (AG) findet am Sonntag das 117. Nordwestschweizer Schwingfest statt (8.30 Uhr, im Blick-Liveticker). Im ersten Gang treffen gleich zwei Schwergewichte aufeinander. Fabian Staudenmann greift zusammen mit Joel Strebel. Mit Nick Alpiger ist auch ein Lokalmatador aus Lenzburg anwesend. Er schwingt gegen Adrian Walther.
Joel Strebel – Fabian Staudenmann
Nick Alpiger – Adrian Walther
Adrian Odermatt – Damian Ott
Lars Voggensperger – Armon Orlik
Jonas Odermatt – Joel Ambühl
Kaj Hügli – Sven Schurtenberger
Sinisha Lüscher – Dorian Kramer
Marius Frank – Victor Cardinaux
Tritt Käser am Donnerstag zurück?
Noch vor wenigen Wochen klang Remo Käser (28) bezüglich seines Comebacks sehr optimistisch. An einem Medientermin meinte der Berner, dass er bald wieder im Sägemehl stehen würde. Schliesslich findet in etwas mehr als drei Wochen das ESAF in Mollis GL statt. Nun wirft eine Einladung zu einer Pressekonferenz mit Käser jedoch grosse Fragen auf. Am Donnerstag um 11 Uhr spricht der Eidgenosse im Schwingkeller in Kirchberg BE über seine Zukunft. Tritt er sogar zurück? Käser hatte sich am Bern-Jurassischen Schwingfest am Knie verletzt. Einmal mehr musste der Sohn von Schwingerkönig Adrian Käser eine Pause einlegen. Nun könnte seine Karriere viel zu früh zu Ende gehen.
Spitzenpaarungen Freiburger Kantonales – Vorjahressieger fehlt
Am Sonntag findet in Le Crêt das Freiburger Kantonale statt (9 Uhr, im Blick-Liveticker). Vorjahressieger Benjamin Gapany fehlt aufgrund einer anhaltenden Knieverletzung, die er sich beim Baselstädtischen an Auffahrt zugezogen hat. Dafür treffen zwei andere Top-Schwinger direkt im 1. Gang aufeinander: Lario Kramer, Sieger von 2022 und Triumphator beim diesjährigen Genfer, Walliser und Neuenburger Kantonalen, und Fabian Staudenmann, Sieger des Stoos- und Weissenstein-Schwingets. Es ist nicht nur aufgrund der Erfolge ein brisantes Duell, sondern auch, weil beide den gleichen Trainer haben: Matthias Glarner (39), Schwingerkönig 2016.
Lario Kramer – Fabian Staudenmann
Romain Collaud – Severin Schwander
Fabien Jacquaz – Steve Duplan
Steven Moser – Marco Reichmuth
Hugo Schläfli – Roland Reichmuth
Paul Tornare – Lorenz Berger
Christoph Baeriswyl – Victor Cardinaux
Janis Wieland – Nicolas Walther
Silvan Zbinden – Joel Suter
Antoine Ducry – Thomas Widmer
Saisonende für Eidgenosse Hofer
So hat sich Sven Hofer (29) diese Saison nicht vorgestellt. Der Fribourger Eidgenosse hat sich vor knapp einem Monat am Walliser Kantonalen verletzt. Und nun eine niederschmetternde Diagnose bekommen. «Das Syndesmoseband im linken Sprunggelenk ist leider gerissen», schreibt Hofer auf seiner Homepage. Nach drei Wochen mit einem Orthesenstiefel musste nun sogar sein Fuss eingegipst werden – und wird es bis etwa Ende August auch bleiben.
Hofer nennt es eine schwierige Zeit, die «mental wie auch körperlich sehr herausfordernd» ist. Denn leider müsse er nun Worte aussprechen, die er zu Beginn des Jahres sicher nicht im Sinn hatte. «Meine Schwingsaison 2025 endet für mich mit dieser Verletzung leider vorzeitig.» Damit verpasst Hofer auch das ESAF Ende August in Mollis.
Noch eine Berner Absage für den Brünig
Nach Adrian Walther (23) verpasst ein weiterer Berner Eidgenosse den Brünig-Schwinget. Am Samstagnachmittag teilt Curdin Orlik (32) mit, dass er am nächsten Tag nicht in die Zwilchhosen steigen wird. «Leider muss ich meine Teilnahme aufgrund einer Grippe absagen», schreibt er auf Instagram. Damit fällt auch sein Duell mit Matthias Herger (30) aus. Auf wen dieser stattdessen im 1. Gang trifft, ist noch nicht bekannt.