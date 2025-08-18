18.08.2025, vor 47 Minuten

Van Messel mit Wettlauf gegen die Zeit

Im 6. Gang auf der Schwägalp passierts. Noe van Messel (23) knickt bei der Niederlage gegen Mario Schneider mit dem linken Knie weg, kann das Sägemehl danach nur gestützt verlassen. Wenig später sitzt er geknickt auf der Wiese. Ist sein ESAF-Traum geplatzt? Es wäre bitter, gilt er doch als heisser Kandidat für den Status Neu-Eidgenosse.

Am Montagabend gibts ein Update. Erste Untersuchungen ergeben, dass alle Bänder intakt sind, auch Knorpel- oder Knochenschäden gibt es nicht. Aber eine Schwellung ist vorhanden – sie befindet sich grösstenteils ausserhalb des Kniegelenks. Was bedeutet das fürs ESAF? Eine Teilnahme sei nicht per se ausgeschlossen, teilt van Messel weiter mit. Am Dienstag bespricht er mit seinem Arzt das weitere Vorgehen, um «das Knie so gut wie möglich zu beruhigen, damit eine Teilnahme möglich ist».

Ein neues Ziel sei gesetzt, van Messel weiss selber, dass es ein Wettlauf gegen die Zeit ist. Keine zwei Wochen bleiben ihm. «Wenn ich am Samstagmorgen am ESAF einlaufe, habe ich schon einen ersten Sieg verbucht», schliesst er seine Mitteilung ab.