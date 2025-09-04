ESAF-Überraschungsmann hängt Zwilchhosen an den Nagel

03.09.2025, 10:43 Uhr

Samir Leuppi muss unters messer

«Leider konnte ich mein Ziel, den eidgenössischen Kranz zu bestätigen, nicht erreichen», schreibt der Winterthurer Samir Leuppi auf Instagram. Grund dafür war nicht zuletzt eine Verletzung, die sich der Polizist im 6. Gang gegen Michael Ledermann zugezogen hat. «Es schien so, als wäre mein Wettkampf zu Ende. Unser Medical-Staff teilte mir mit, dass es sich vermutlich um einen Bänder-/Sehnenabriss handelt und es theoretisch möglich sei, weiterzuschwingen. Ich hielt mich an diesem Funken Hoffnung fest und entschied, den Wettkampf fortzusetzen. Mit der Niederlage im 7. Gang musste ich mir eingestehen, dass es keinen Sinn macht, unter diesen Umständen weiterzukämpfen», erklärt Leuppi. Die ärztliche Untersuchung bestätigte die Diagnose Bänderriss. Eine Operation ist unumgänglich.

«In diesem Moment brach für mich eine kleine Welt zusammen und ich fühlte mich leer. Zum Glück hielt dieser Moment nicht lange an, denn ich fieberte mit meinen Kollegen mit, welche noch um die Kränze und sogar um den Königstitel kämpften.»