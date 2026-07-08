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Schwingen
McDonald's wird einer der Hauptsponsoren am ESAF 2028
OK-Chef Glarner
«Ich bin selber auch ab und zu im McDonald’s»
Das goldene M steigt in den Schwingsport ein. Fast-Food-Gigant McDonald's wird einer der Hauptsponsoren am ESAF 2028 in Thun.
Publiziert: vor 45 Minuten
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Aktualisiert: vor 16 Minuten
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