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Kilchberger: Ledermann besiegt Giger nach Abnützungskampf
Missliche Lage am Boden
Giger nach Mega-Abnützungskampf geschlagen
Samuel Giger startete ausgezeichnet am Kilchberger. Vor dem Mittag trifft er auf Michael Ledermann und wird tatsächlich gebodigt.
Publiziert: vor 52 Minuten
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