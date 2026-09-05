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Missliche Lage am Boden
Giger nach Mega-Abnützungskampf geschlagen

Samuel Giger startete ausgezeichnet am Kilchberger. Vor dem Mittag trifft er auf Michael Ledermann und wird tatsächlich gebodigt.
Publiziert: vor 52 Minuten
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