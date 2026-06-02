Nöldi’s voller Einsatz für unser Essen: Ungewohnte Griffe, echte Einblicke — und eine Erkenntnis.

Schwingerkönig und Käser Nöldi Forrer weiss, was Anpacken bedeutet. Aber er ist nicht der Einzige, der täglich im Einsatz ist, damit wir in der Schweiz gutes Essen auf dem Teller haben. Nöldi steigt in neue Ringe — auf den Bauernhof, in die Sterneküche, ins Forschungslabor und dorthin, wo Menschen auf Unterstützung angewiesen sind.

Das ganze Abenteuer gibt‘s auf Social Media bei @SyngentaSuisse – folge uns, schaue rein und gewinne tolle Preise.