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Kritikgewitter gegen Orlik
«Der schwächste König seit Jahren»

Blick-Moderator Marcel W. Perren und Experte Nöldi Forrer wirbeln erneut Sägemehlstaub auf und nehmen Armon Orliks Auftritt auseinander. Gleichzeitig gibt es Lob für Schlegel sowie klare Worte zum Südwestschweizer Planungsärger und den bisherigen Enttäuschungen.
Publiziert: vor 18 Minuten
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Marcel W. PerrenReporter Sport
Nöldi’s voller Einsatz für unser Essen: Ungewohnte Griffe, echte Einblicke — und eine Erkenntnis.

Schwingerkönig und Käser Nöldi Forrer weiss, was Anpacken bedeutet. Aber er ist nicht der Einzige, der täglich im Einsatz ist, damit wir in der Schweiz gutes Essen auf dem Teller haben. Nöldi steigt in neue Ringe — auf den Bauernhof, in die Sterneküche, ins Forschungslabor und dorthin, wo Menschen auf Unterstützung angewiesen sind.

Das ganze Abenteuer gibt‘s auf Social Media bei @SyngentaSuisse – folge uns, schaue rein und gewinne tolle Preise.

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«Hoselupf» – das Schwing-Duell Forrer vs. Perren
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