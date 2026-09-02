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Schwingen
Kilchberger: Einteiler erklärt Staudenmann – Orlik
König vs. Saison-Dominator
Deshalb gibt es das Duell im 1. Gang beim Kilchberger
Fabian Staudenmann bekommt es am Samstag beim Anschwingen mit König Armon Orlik zu tun.
Publiziert: vor 37 Minuten
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