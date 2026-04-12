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König in Extremis
Orlik bezwingt Betschart nach langem Kampf am Boden

Armon Orlik siegt auch gegen Betschart. Doch er bekundet gegen den Normalkranzer lange Mühe und bezwingt ihn schliesslich am Boden.
Publiziert: 14:24 Uhr
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