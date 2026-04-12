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Schwingen
Schwingen: Orlik bezwingt Betschart in Extremis
König in Extremis
Orlik bezwingt Betschart nach langem Kampf am Boden
Armon Orlik siegt auch gegen Betschart. Doch er bekundet gegen den Normalkranzer lange Mühe und bezwingt ihn schliesslich am Boden.
Publiziert: 14:24 Uhr
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