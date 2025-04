ISV-Einteiler über das ESAF «Logisch kämpft jeder für seinen Verband»

Im August greifen die Schwing-Cracks am ESAF in Mollis zusammen. In der Einteilung wird dabei der technische Leiter des ISV, Stefan Muff, die Interessen seines Verbandes vertreten. Im Interview mit Blick verrät er, wie er sich für die grosse Aufgabe vorbereitet.