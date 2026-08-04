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Schwingen
Schwingen: Giger spricht über die Beweggründe des LKW-Aus
Giger macht Profi-Geständnis
«Heute fahre ich nicht mehr Lastwagen»
Samuel Giger verrät im Podcast «GanzLanz», dass er seinen Beruf als Lastwagenfahrer aufgegeben hat und heute vollständig vom Sport lebt.
Publiziert: vor 10 Minuten
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