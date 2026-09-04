Das ist der Siegermuni vom Kilchberger Schwinget

Am 5. September steigt mit dem Kilchberger das Highlight der Schwing-Saison. Der ehemalige Zürcher Kranzschwinger Paul Korrodi präsentiert den Siegermuni. Das viereinhalbjährige und 1200 Kilogramm schwere Prachtstier trägt den Namen Ultimo.
Publiziert: vor 23 Minuten
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Aktualisiert: vor 20 Minuten
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