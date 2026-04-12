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Festsieger Curdin Orlik
«Bruderduell ist wie ein Spiel»

Curdin Orlik heisst der Sieger des Bündner Frühjahresschwingfest in Untervaz. Ihm reicht ein Gestellter im Schlussgang gegen seinen Bruder Armon.
Publiziert: vor 53 Minuten
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