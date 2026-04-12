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Curdin Orlik: «Bruderduell ist wie ein Spiel»
Festsieger Curdin Orlik
«Bruderduell ist wie ein Spiel»
Curdin Orlik heisst der Sieger des Bündner Frühjahresschwingfest in Untervaz. Ihm reicht ein Gestellter im Schlussgang gegen seinen Bruder Armon.
Publiziert: vor 53 Minuten
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Nicola Abt
Reporter Sport
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