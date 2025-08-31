DE
«Eine coole Sache»
Wendy Holdener besucht zum ersten Mal das ESAF

Bevor es für Wendy Holdener nach Argentinien in den Schnee geht, schreibt der Ski-Star fleissig Autogramme am EASF in Mollis. Die Slalom-Spezialistin besucht zum ersten Mal das ESAF.
Publiziert: 13:53 Uhr
ESAF 2025 Mollis
