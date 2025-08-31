DE
Home
Sport
Schwingen
ESAF: Ski-Star Wendy Holdener ist begeistert von Mollis
«Eine coole Sache»
Wendy Holdener besucht zum ersten Mal das ESAF
Bevor es für Wendy Holdener nach Argentinien in den Schnee geht, schreibt der Ski-Star fleissig Autogramme am EASF in Mollis. Die Slalom-Spezialistin besucht zum ersten Mal das ESAF.
Publiziert: 13:53 Uhr
Darya Vasylyeva
Redaktorin Social Media
