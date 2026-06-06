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Schwingen
Schwingen: Marius Frank: vom Kranzgewinner zum Lehrer
Eidgenosse Marius Frank
«Die Erwartungen von aussen verändern sich»
Der Solothurner Schwinger Marius Frank spricht über seine Vorbereitung, den neuen Druck als Eidgenosse und warum er einmal Geschichts- und Sportlehrer werden will.
Publiziert: 15:04 Uhr
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Nicola Abt
Reporter Sport
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