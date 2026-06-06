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Eidgenosse Marius Frank
«Die Erwartungen von aussen verändern sich»

Der Solothurner Schwinger Marius Frank spricht über seine Vorbereitung, den neuen Druck als Eidgenosse und warum er einmal Geschichts- und Sportlehrer werden will.
Publiziert: 15:04 Uhr
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