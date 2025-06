Spitzenpaarungen Bündner-Glarner

Eigentlich haben sich die Schwing-Fans auf eine mögliche Revanche zwischen Samuel Giger und Armon Orlik gefreut. Der Grund: Letzten Montag hat Orlik den Thurgauer auf den Rücken gelegt. Am Ende haben beide gemeinsam das Glarner-Bündner gewonnen. Doch das erneute Aufeinandertreffen wird vertagt. Giger hat seine Teilnahme kurzfristig abgesagt, er laboriert an einer leichten Muskelverletzung. Wie sein Athletik-Trainer gegenüber Blick erklärt, ist seine Teilnahme am Nordostschweizer Teilverbandsfest Ende Juni aber nicht in Gefahr.

Die Favoritenrolle bei den Nordostschweizern gehört so Orlik. Gleich im 1. Gang bekommt er es mit dem stärksten Gast zu tun: Adrian Walther. Der Berner, der in dieser Saison schon dreimal Zweiter wurde, strebt seinen ersten Festsieg an. Ob die beiden diesen unter sich ausmachen? Curdin Orlik, Martin Roth oder Christian Schuler dürften etwas dagegen haben.

Armon Orlik – Adrian Walther

Martin Roth – Curdin Orlik

Christian Schuler – Christian Biäsch

This Kolb – Christian Bernold

Fabian Kindlimann – Ramon Baumgartner

Lars Rotach – Dario Schafroth