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Schwingen
Schwingen: Adrian Odermatt nimmt Blick mit auf die Baustelle
«Die Idee gab es schon länger»
Schwinger Odermatt über sein Bauprojekt
Schwinger Adrian Odermatt spricht im Interview über sein Bauprojekt und weshalb er es mit seinem Bruder Jonas angegangen ist.
Publiziert: vor 39 Minuten
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