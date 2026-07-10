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«Die Idee gab es schon länger»
Schwinger Odermatt über sein Bauprojekt

Schwinger Adrian Odermatt spricht im Interview über sein Bauprojekt und weshalb er es mit seinem Bruder Jonas angegangen ist.
Publiziert: vor 39 Minuten
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