«Der absolute Wahnsinn»
Hutmacher bricht Unspunnenstein-Rekord

Urs Hutmacher stösst den 83,5 kg schweren Unspunnenstein sagenhafte 4,16 Meter weit. Es ist ein ganz grosser Wurf, ein neuer Rekord. 21 Jahre lang gehörte dieser Markus Maire, der den Stein 4,11 m weit geworfen hatte, nun setzt Hutmacher einen drauf.
Publiziert: vor 39 Minuten
Stefan KreisReporter Fussball
