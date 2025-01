Bühlmann fliegt durch die Luft Leuppi begeistert das Publikum im 3. Gang mit glatter 10

Der Berchtoldschwinget am 2. Januar lanciert traditionell die Saison des Schweizer Nationalsports. In der Saalsporthalle in Zürich sind vier Eidgenossen am Start. Samir Leuppi begeistert das Publikum mit einem gewaltigen Kurz-Zug.