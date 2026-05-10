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Blutiges Kinn
Bei diesem Kampf verletzt sich Staudenmann

Beim Mittelländischen kämpft Fabian Staudenmann gegen David Scheuner. Nach einem Angriff verletzt sich Staudenmann am Kinn und der Kampf muss unterbrochen werden.
Publiziert: vor 50 Minuten
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