DE
FR
Abonnieren

Bist du noch auf der Suche?
Hier gibts die letzten Tickets fürs ESAF

Du willst unbedingt ans ESAF, hast aber noch kein Ticket? Dann kannst du jetzt dein Glück versuchen, denn Blick verlost noch wenige Billette.
Publiziert: 17:00 Uhr
|
Aktualisiert: 17:02 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
Mit ein bisschen Glück bist du am Wochenende am ESAF in der Arena in Mollis dabei.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Innert 15 Minuten war das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) ausverkauft. Von den 56'500 Plätzen gingen allerdings nur gerade 4000 in den öffentlichen Verkauf. Auf diversen Verkaufsplattformen versuchen Menschen, ihre Karten für viel Geld weiterzuverkaufen.

Beim Gewinnspiel von Blick musst du aber nicht ins Portemonnaie greifen, sondern lediglich ein bisschen Glück haben. Denn wir verlosen auf Instagram noch 3x2 Tickets für den Schwing-Event des Jahres. Was du dafür genau tun musst, erfährst du hier. Die Verlosung läuft bis am Mittwoch, 27. August, um 15 Uhr.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Folge jetzt dem ESAF 2025!

Hol jetzt alles aus dem Schwing-Highlight des Jahres. Folge dem ESAF 2025 und aktiviere die automatisierten News-Pushes – und du verpasst nichts vom königlichen Event. Was musst du tun? Folge diesem Link direkt auf die Seite des Eidgenössischen. Dort gehts dann ganz einfach weiter, indem du auf das Plus neben dem Namen klickst. Danach kannst du dich einloggen, die Pushes abonnieren, und schon bist du ein Follower. Und als solcher erhältst du die volle Schwing-Ladung. Analysen, Ticker, Videos und Live-Sendungen, alles ist dabei. 

Hol jetzt alles aus dem Schwing-Highlight des Jahres. Folge dem ESAF 2025 und aktiviere die automatisierten News-Pushes – und du verpasst nichts vom königlichen Event. Was musst du tun? Folge diesem Link direkt auf die Seite des Eidgenössischen. Dort gehts dann ganz einfach weiter, indem du auf das Plus neben dem Namen klickst. Danach kannst du dich einloggen, die Pushes abonnieren, und schon bist du ein Follower. Und als solcher erhältst du die volle Schwing-Ladung. Analysen, Ticker, Videos und Live-Sendungen, alles ist dabei. 

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
ESAF 2025
ESAF 2025
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        ESAF 2025
        ESAF 2025