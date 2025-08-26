Innert 15 Minuten war das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) ausverkauft. Von den 56'500 Plätzen gingen allerdings nur gerade 4000 in den öffentlichen Verkauf. Auf diversen Verkaufsplattformen versuchen Menschen, ihre Karten für viel Geld weiterzuverkaufen.
Beim Gewinnspiel von Blick musst du aber nicht ins Portemonnaie greifen, sondern lediglich ein bisschen Glück haben. Denn wir verlosen auf Instagram noch 3x2 Tickets für den Schwing-Event des Jahres. Was du dafür genau tun musst, erfährst du hier. Die Verlosung läuft bis am Mittwoch, 27. August, um 15 Uhr.
Hol jetzt alles aus dem Schwing-Highlight des Jahres. Folge dem ESAF 2025 und aktiviere die automatisierten News-Pushes – und du verpasst nichts vom königlichen Event. Was musst du tun? Folge diesem Link direkt auf die Seite des Eidgenössischen. Dort gehts dann ganz einfach weiter, indem du auf das Plus neben dem Namen klickst. Danach kannst du dich einloggen, die Pushes abonnieren, und schon bist du ein Follower. Und als solcher erhältst du die volle Schwing-Ladung. Analysen, Ticker, Videos und Live-Sendungen, alles ist dabei.
