Du willst unbedingt ans ESAF, hast aber noch kein Ticket? Dann kannst du jetzt dein Glück versuchen, denn Blick verlost noch wenige Billette.

Mit ein bisschen Glück bist du am Wochenende am ESAF in der Arena in Mollis dabei. Foto: keystone-sda.ch

Cédric Heeb Redaktor Sport

Innert 15 Minuten war das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) ausverkauft. Von den 56'500 Plätzen gingen allerdings nur gerade 4000 in den öffentlichen Verkauf. Auf diversen Verkaufsplattformen versuchen Menschen, ihre Karten für viel Geld weiterzuverkaufen.

Beim Gewinnspiel von Blick musst du aber nicht ins Portemonnaie greifen, sondern lediglich ein bisschen Glück haben. Denn wir verlosen auf Instagram noch 3x2 Tickets für den Schwing-Event des Jahres. Was du dafür genau tun musst, erfährst du hier. Die Verlosung läuft bis am Mittwoch, 27. August, um 15 Uhr.

