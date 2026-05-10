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Beim Debüt in dieser Saison
So legt Staudenman Appert in letzter Sekunde

Beim Mittelländischen gibt Fabian Staudenmann sein Debüt in dieser Schwing-Saison. Im ersten Gang bodigt er Silvan Appert.
Publiziert: 09:26 Uhr
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Aktualisiert: 09:27 Uhr
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