Analyse von der Schwägalp
«Kann Wickis Absenz nicht nachvollziehen»

In der 13. Folge des Schwing-Podcasts «Hoselupf» analysieren König Arnold Forrer und Blick-Experte Marcel W. Perren das Schwägalp Schwingfest. Aufregung gab es genug: der Böller-Eklat, die Fest-Besetzung und die Absenz von König Wicki.
Publiziert: vor 54 Minuten
Aktualisiert: vor 11 Minuten
Marcel W. Perren und Fabio Schmid
