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Schwingen
Schlegel setzt sich beim St. Galler Kantonalen durch
Am St. Galler Kantonalen
Schlegel setzt sich im Schlussgang im Bodenkampf durch
Werner Schlegel gewinnt das St. Galler Kantonalschwingfest 2026. Im Schlussgang gewinnt er gegen Damian Ott.
Publiziert: vor 22 Minuten
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Aktualisiert: vor 10 Minuten
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