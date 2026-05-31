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Am St. Galler Kantonalen
Schlegel setzt sich im Schlussgang im Bodenkampf durch

Werner Schlegel gewinnt das St. Galler Kantonalschwingfest 2026. Im Schlussgang gewinnt er gegen Damian Ott.
Publiziert: vor 22 Minuten
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Aktualisiert: vor 10 Minuten
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