Der Allweg-Schwinget am Sonntag wartet mit einer reizvollen Besetzung. Zwei ganz besondere Gäste aus dem Ausland versuchen sich gegen vier Eidgenossen im Sägemehl.

1/10 Zwei Belgier im Schwingkeller in Stans: Lode und Ward Lemmelijn bereiten sich auf die Teilnahme am Allweg-Schwinget vor. Foto: zVg

Darum gehts Belgische Brüder nehmen am Allweg-Schwinget teil, begleitet vom belgischen Fernsehen

Ward Lemmelijn ist Weltmeister im Indoor-Rudern und Gewinner von «Dancing with the Stars»

Lode Lemmelijn ist 2,10 Meter gross

Felix Bingesser Reporter Sport

Der Allweg-Schwinget in Ennetmoos NW war, bevor vor 25 Jahren die neuen Bergkranzfeste wie der Weissenstein und der Schwägalp-Schwinget auf den Kalender kamen, einst ein Fixpunkt für Spitzenschwinger. Auch Schwingerkönige waren in früheren Jahren Stammgäste am Allweg.

In den vergangenen Jahren hat dieses Fest in Nidwalden in wunderbarer Umgebung etwas an Attraktivität eingebüsst. In diesem Jahr aber ist die Besetzung brisant. Neben den vier Eidgenossen Marcel Bieri, Nick Alpiger, Sven Schurtenberger und Marc Lustenberger treten auch zwei Belgier an, die in diesen Tagen zum ersten Mal Zwilchhosen tragen.

Es handelt sich um die Brüder Lode (26) und Ward (28) Lemmelijn. Lode ist 2,10 Meter gross, sein Bruder Ward misst 1,95 Meter. Beide bringen 100 Kilo auf die Waage. Ward ist zudem amtierender Weltmeister im Indoor-Rudern auf dem Ergometer.

Das Belgier-Duo nimmt offiziell am Schwingfest teil

Die zwei bunten Vögel reisen zusammen mit dem belgischen Fernsehen rund um die Welt und nehmen überall an landestypischen Sportwettkämpfen teil. So haben sie auch am Allweg-Schwinget um eine Starterlaubnis gebeten. Man hat sie beim Verband gemeldet, die Versicherungsfrage geklärt und sie dann ins Teilnehmerfeld aufgenommen.

Jetzt stehen die beiden Sport-Influencer am Sonntagmorgen am passartigen Übergang zwischen Stanserboden und Drachenried im Sägemehl. Eidgenosse Marcel Bieri hat sie in der Schwingerhalle Eichli in Stans NW in die Geheimnisse des Schwingsports eingeweiht. Es folgen in diesen Tagen noch drei weitere Trainings mit Marcel Bieri in Oberägeri ZG. Das belgische Fernsehen begleitet jeden Schritt.

Ob die beiden Topathleten ohne schwingerische Erfahrung am Allweg-Schwinget nur Kanonenfutter sind oder den einen oder anderen Überraschungssieg landen können, wird eine spannende Frage sein. Der athletische Ward Lemmelijn verfügt offenbar auch über eine Portion Geschmeidigkeit. Er hat neben seinem WM-Titel im Indoor-Rudern auch die belgische Ausgabe von «Dancing with the Stars» gewonnen.

Die zwei Brüder werden in Nidwalden ihren Spass haben, bevor ihre sportliche Weltreise weitergeht. Den Sieg aber, den werden wohl Bieri, Alpiger, Schurtenberger und Lustenberger unter sich ausmachen.

Es ist kaum anzunehmen, dass sie gegen die Belgier ins Rudern kommen.