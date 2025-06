18-Jährige knackt Weltrekord über 200 m Lagen

Sie ist erst 18 Jahre alt und doch schon zweimalige Weltrekordhalterin: Summer McIntosh. In der Nacht auf Montag schnappt sich die Kanadierin die zweite Bestmarke innerhalb von nur drei Tagen.

1/5 Summer McIntosh holt den nächsten Weltrekord. Foto: Carmen Mandato

AFP Agence France Presse

Kanadas Schwimmstar Summer McIntosh hat den zweiten Weltrekord innerhalb von drei Tagen geknackt. Über 200 m Lagen schlägt die dreimalige Olympiasiegerin bei den kanadischen Trials am Montag (Ortszeit) nach 2:05,70 Minuten an. Damit unterbietet die 18-Jährige die bisherige Bestmarke von Katinka Hosszu (Ungarn/2:06,12) von 2015 deutlich. Erst am Samstag hat McIntosh den Weltrekord über 400 m Freistil geknackt.

«Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dieser Zeit und versuche immer, mich weiter zu steigern», sagte McIntosh, die am Sonntag in Victoria zudem über 800 m Freistil dem Rekord von Katie Ledecky nahe kam: «Das gibt mir viel Selbstvertrauen für Singapur.» Dort stehen vom 11. Juli bis 3. August die Weltmeisterschaften an.