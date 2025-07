Zwei Schweizer sind trotz soliden Leistungen chancenlos

Für Gian-Luca Gartmann über 50 m Brust und Marius Toscan über 200 m Delfin bedeuten an den Schwimm-Weltmeisterschaften in Singapur wie erwartet die Vorläufe Endstation.

Vorläufe der Schwimm-WM in Singapur

1/5 Gian-Luca-Gartmann hatte bei seinem WM-Debüt viel Spass. Foto: PATRICK B. KRAEMER

Dennoch zeigen beide solide Leistungen. Gartmann verbessert die persönliche Bestzeit über 50 m Brust um drei Hundertstel auf 28,10 Sekunden und klassiert sich im 44. Rang. Der 22-jährige Zürcher bestreitet seine ersten Weltmeisterschaften und ist überwältigt. «Es ist noch cooler, als ich es mir vorgestellt habe», sagt er gegenüber Keystone-SDA. Als er das erste Mal den Wettkampf-Pool betrat, habe er einen Wow-Effekt gehabt.

Vor seinem ersten Rennen war Gartmann «extrem nervös. Ich hatte die ganze Nacht Angst, dass ich zu früh starte, obwohl mir das noch nie passiert ist. Ich bin wirklich zufrieden.» Am Mittwoch startet er in seinem Hauptrennen 200 m Lagen. Dort möchte er mit einer weiteren Bestzeit zumindest in die Nähe einer Halbfinal-Qualifikation (Top 16) kommen.

Marius Toscan bleibt über 200 m Delfin mit 1:58,60 Minuten um 13 Hundertstel über seinem Rekord aus dem Vorjahr. Der 23-jährige Ostschweizer bezeichnet die Zeit als «nicht schlecht für den Morgen», jedoch war das Ziel, unter 1:58 Minuten schwimmen. Er sei das Rennen «etwas schnell» angegangen, was er auf den letzten 50 Metern spürte. Er wollte allerdings etwas riskieren. Als 22. verpasst er die Halbfinals deutlich. Am Sonntag startet Toscan noch über 400 m Lagen.