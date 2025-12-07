Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Drittes Gold von Noè Ponti an den Kurzbahn-Europameisterschaften in Polen. Der Tessiner gewinnt die 200 m Schmetterling am Schlusstag der Kontinentalmeisterschaften in Lublin.

Nach den 50 m Schmetterling und den 100 m Lagen dominierte Ponti einen dritten Final. Dabei verwies der 24-Jährige die einheimischen Zwillinge Krzysztof und Michal Chmielewski in 1:50,17 auf die weiteren Podestplätze. Vor allem die erste und die letzte Bahnlänge von Ponti im kleinen Becken beeindruckten und verhalfen ihm, die zwischenzeitlich sehr nahe an ihn herangekommenen Polen auf Distanz zu halten. Am Ende hatte der EM-Überflieger 7 respektive 13 Hundertstel Vorsprung auf seine zwei stärksten Konkurrenten.

Pontis Ausbeute in Polen ist aktuell genau gleich wie vor zwei Jahren in Rumänien: Neben den drei Goldmedaillen sicherte sich Ponti auch einmal Silber. Am Freitag hatte er sich über die 100 m Schmetterling um eine Hundertstel geschlagen geben müssen.

Eine weitere Medaillenchance hat Ponti im allerletzten Rennen der Kurzbahn-EM gegen 21.30 Uhr mit der Lagenstaffel.