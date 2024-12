Keine Erfolgsmeldung am Samstagvormittag von den Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Budapest: Marius Toscan scheitert über 400 m Lagen ebenso im Vorlauf wie Louis Droupy über 50 m Brust.

Marius Toscan bei seinem WM-Einsatz über 400 m Lagen. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Toscan wurde in seinem Vorlauf in 4:10,39 Minuten Dritter. Für den Einzug in den Final der besten acht hätte der 22-jährige St. Galler den eigenen Schweizer Rekord (4:09,18) allerdings um fast fünf Sekunden unterbieten müssen.

Droupy scheiterte bei seinem Bestreben, bei seinem dritten WM-Einsatz erstmals in die Halbfinals vorzustossen, ebenfalls deutlich. Der 23-jährige Westschweizer, der erstmals an einer WM teilnimmt, belegte in den Vorläufen in 27,52 Sekunden den 48. Rang.

Für Noè Ponti gilt es am Samstagabend wieder ernst. Der Olympia-Dritte von Tokio 2021 bestreitet über 100 m Delfin seinen dritten Final im Budapester Schwimmbecken. Nach Gold über 50 m Delfin und 100 m Lagen gilt der Tessiner erneut als erster Anwärter auf den WM-Titel.