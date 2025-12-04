DE
Hundertstel-Krimi in Lublin
Ponti schwimmt sich zum Europameister

An der Kurzbahn-EM in Lublin gelingt Noé Ponti der erste Coup. Über 100m Lagen schwimmt er zum Europameistertitel.
Publiziert: vor 26 Minuten
Schwimmsport
