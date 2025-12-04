DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Schwimmen
Schwimmen: Ponti schwimmt sich zum Europameistertitel
Hundertstel-Krimi in Lublin
Ponti schwimmt sich zum Europameister
An der Kurzbahn-EM in Lublin gelingt Noé Ponti der erste Coup. Über 100m Lagen schwimmt er zum Europameistertitel.
Publiziert: vor 26 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Schwimmsport
0:39
Koreaner taucht 15 Meter tief
Dieser Tauchgang begeistert das Netz
1:05
Kaum zu glauben
Schwimmer wegen seines Jubels disqualifiziert
0:46
Heiratsantrag am Becken
Para-Schwimmer holt Bronze, Freundin bekommt Diamant
0:47
Dreimal Gold, einmal Silber
So wird Noè Ponti nach Traum-EM empfangen
2:04
«Es war nicht warm»
Europameister Ponti taucht ins Eis
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen