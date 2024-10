Noè Ponti bestätigt weiter seine ausgezeichnete Form. Am Kurzbahn-Weltcup in Schanghai stellt der Tessiner gar eine neue Welt-Bestzeit auf.

Noè Ponti gelingt in Shanghai ein Exploit. Foto: Getty Images 1/4

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Noè Ponti stellt im Becken 25-m-Becken von Shanghai einen weiteren Rekord auf. Am 3. Wettkampftag des Kurzbahn-Weltcups schwimmt der Tessiner im Vorlauf über 50 m Delfin in 21,67 Sekunden Weltrekord.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Im letzten Dezember hatte Ponti die globale Bestmarke noch um vier Hundertstel verpasst. Diesmal senkt er sie um eine Zehntelsekunde. Nach dem Europarekord und zwei Schweizer Rekorden gelingt dem 23-Jährigen am Weltcup in China also nun etwas, das er in seiner Karriere noch nie geschafft hatte.

Am frühen Nachmittag wird er den Finallauf als Topfavorit in Angriff nehmen.