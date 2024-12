Trotz Landesrekord verpasst die Schweizer Männer-Staffel bei der Kurzbahn-WM in Budapest das Finale. Noè Ponti glänzt erneut, aber das Quartett belegt nur den 10. Platz. Roman Mityukov und Antonio Djakovic scheitern in ihren Einzelrennen.

Noe Ponti knackt mit der Schweizer Lagen-Staffel einen Schweizer Rekord.

Nach seinem Goldregen gelingt Noè Ponti am letzten Tag der Kurzbahn-WM in Budapest auch mit der Staffel ein Exploit. Trotz Landesrekord bleibt den Schweizern aber die Finalteilnahme verwehrt.

Angeführt von einem erneut überragenden Ponti auf der Delfin-Strecke, fehlt der Männer-Staffel über 4x100 m Lagen nur wenig, um sich für die Medaillenausmarchung am Sonntagabend zu qualifizieren. Das Quartett mit Thierry Bollin (Rücken), Louis Droupy (Brust), Roman Mityukov (Crawl) und Ponti belegt in den Vorläufen unter 28 Nationen den 10. Platz. In 3:24,74 unterbietet es den sechs Jahre alten Schweizer Rekord um mehr als acht Sekunden, zum Vorstoss unter die ersten acht fehlen allerdings knapp neun Zehntel.

Djakovic kommt nicht auf Touren

Wenige Minuten zuvor hatte Mityukov auch bei seinem dritten Einzelstart an diesen Titelkämpfen die Finalteilnahme verpasst. Der Genfer Olympia-Bronzemedaillengewinner von Paris über 200 m Rücken, dem das kleine Becken viel weniger behagt, belegt in seiner Paradedisziplin in 1:52,87 den 20. Platz in den Vorläufen.

Auch Antonio Djakovic kommt in der ungarischen Hauptstadt nach einem Seuchenjahr mit Krankheiten und Verletzungen nicht auf Touren. Wie schon über 400 m Crawl scheidet der WM-Dritte von 2021 auch über die halbe Distanz in den Vorläufen aus. In 1:45,03 bleibt der Thurgauer über zweieinhalb Sekunden über seinem Schweizer Rekord, den er vor drei Jahren an der Kurzbahn-WM in Abu Dhabi aufgestellt hatte.