Dopingkontrollen versäumt
Olympiasiegerin zu oft abgetaucht – jetzt gesperrt

Sie gewann einst im zarten Alter von 16 Jahren Olympiagold, jetzt folgt der heftige Rückschlag: Schwimmerin Penny Oleksiak (25) hat mehrfach Dopingkontrollen verpasst und wird deswegen gesperrt.
Publiziert: 25.11.2025 um 23:12 Uhr
|
Aktualisiert: 25.11.2025 um vor 39 Minuten
Penny Oleksiak: Versäumte Dopingkontrollen werden ihr zum Verhängnis.
Foto: keystone-sda.ch
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDA

Schwimm-Olympiasiegerin Penny Oleksiak ist nach drei verpassten Dopingkontrollen innerhalb von zwölf Monaten für zwei Jahre gesperrt worden.

Die 100-m-Crawl-Titelträgerin der Olympischen Spiele 2016 ist Kanadas erfolgreichste Olympionikin. Bei ihrem Triumph in Rio de Janeiro war sie erst 16 Jahre alt gewesen.

Die Sperre der insgesamt siebenfachen Olympia- und 13-fachen WM-Medaillengewinnerin läuft bis Mitte Juli 2027.

