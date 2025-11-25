Olympiasiegerin zu oft abgetaucht – jetzt gesperrt

Penny Oleksiak: Versäumte Dopingkontrollen werden ihr zum Verhängnis.
Schwimm-Olympiasiegerin Penny Oleksiak ist nach drei verpassten Dopingkontrollen innerhalb von zwölf Monaten für zwei Jahre gesperrt worden.
Die 100-m-Crawl-Titelträgerin der Olympischen Spiele 2016 ist Kanadas erfolgreichste Olympionikin. Bei ihrem Triumph in Rio de Janeiro war sie erst 16 Jahre alt gewesen.
Die Sperre der insgesamt siebenfachen Olympia- und 13-fachen WM-Medaillengewinnerin läuft bis Mitte Juli 2027.