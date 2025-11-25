Sie gewann einst im zarten Alter von 16 Jahren Olympiagold, jetzt folgt der heftige Rückschlag: Schwimmerin Penny Oleksiak (25) hat mehrfach Dopingkontrollen verpasst und wird deswegen gesperrt.

Olympiasiegerin zu oft abgetaucht – jetzt gesperrt

Penny Oleksiak: Versäumte Dopingkontrollen werden ihr zum Verhängnis. Foto: keystone-sda.ch

Schwimm-Olympiasiegerin Penny Oleksiak ist nach drei verpassten Dopingkontrollen innerhalb von zwölf Monaten für zwei Jahre gesperrt worden.

Die 100-m-Crawl-Titelträgerin der Olympischen Spiele 2016 ist Kanadas erfolgreichste Olympionikin. Bei ihrem Triumph in Rio de Janeiro war sie erst 16 Jahre alt gewesen.

Die Sperre der insgesamt siebenfachen Olympia- und 13-fachen WM-Medaillengewinnerin läuft bis Mitte Juli 2027.