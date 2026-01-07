Schwimm-Legende versteigert drei Olympia-Goldmedaillen

Zum zweiten Mal nach 2022 versteigert Ryan Lochte Medaillen. Waren es damals silberne und bronzene, trennt sich die Schwimm-Legende dieses Mal von solchen in Gold.

Der sechsmalige Schwimm-Olympiasieger Ryan Lochte hat drei olympische Goldmedaillen für insgesamt 385'520 Dollar versteigert, umgerechnet entspricht das gut 306'000 Franken.

Die höchste Summe – nämlich 183'000 Dollar (rund 145'000 Franken) – zahlte ein Käufer für das Edelmetall, das Lochte für den Titel mit der Crawl-Staffel der USA bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking erhielt. Zudem trennte sich der 41-Jährige von zwei weiteren Goldmedaillen, die er 2004 in Athen und 2016 in Rio mit der Staffel gewonnen hatte.

2022 hatte Lochte bereits seine sechs olympischen Bronze- und Silbermedaillen für eine Auktion zur Verfügung gestellt. Die Einnahmen sollten damals einem guten Zweck zugutekommen.