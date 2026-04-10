An den Schweizer Schwimm-Meisterschaften in Uster versucht sich Noè Ponti für einmal als Rückenschwimmer – und verpasst das Podest. Gold geht an Roman Mityukov.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Noè Ponti (24) versucht sich an den Schweizer Meisterschaften in einer ungewohnten Technik: Am Freitagabend bestreitet er den Final über 50 Meter Rücken und trifft dort auf Roman Mityukov (25), Olympia-Bronzegewinner in dieser Technik. Und dieser hat in Uster die Oberhand: Der Genfer holt in einer persönlichen Bestzeit von 25,10 Sekunden SM-Gold.

Ponti ist dagegen mit knapp acht Zehntelsekunden Rückstand deutlich geschlagen und muss sich am Ende mit Rang fünf zufrieden geben. Ein Ausrufezeichen setzt Thierry Bollin (26), der sich mit einer Zeit von 25,15 Sekunden neben der Silbermedaille auch das EM-Ticket sichert. Diese Titelkämpfe finden vom 31. Juli bis zum 16. August in Paris statt.

Dort mit dabei sein wird auch Kay-Lyn Löhr. Die erst 18-jährige Zürcherin unterbietet die Limite bei ihrem deutlichen SM-Sieg über 200 Meter Brust in 2:26,22 Minuten zum zweiten Mal innert kurzer Zeit.