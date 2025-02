Schwimm-Star Ponti startet mit Sieg ins Jahr 2025

Noè Ponti überzeugt auch im neuen Jahr. Foto: TIL BUERGY

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Sieg für Noè Ponti über 50 m Delfin in Doha. Sein Schweizer Rekord auf dieser Strecke im 50-m-Becken liegt bei 22,65 Sekunden. Ponti, im vergangenen Dezember in Budapest dreifacher Weltmeister auf der kurzen Bahn, reiste aus dem Höhentrainingslager in St. Moritz GR in die Vereinigten Arabischen Emirate.