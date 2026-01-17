DE
Schützenwiese unbespielbar
Super-League-Spiel Winterthur gegen St. Gallen abgesagt

Kein Fussball an diesem Samstag auf der Winterthurer Schützenwiese. Das Spiel zwischen Winterthur und St. Gallen wird wegen der gefrorenen Unterlage abgesagt.
Publiziert: vor 37 Minuten
|
Aktualisiert: vor 13 Minuten
Die Partie zwischen Winterthur und St. Gallen wird abgesagt.
Lino Dieterle

Der Rückrunden-Auftakt für Winterthur und St. Gallen verzögert sich. Der Rasen auf der Winterthurer Schützenwiese lässt am Samstag kein Fussballspiel zu. «Der Boden in den beiden Strafräumen und zum Teil auf der Seite der Gegengeraden ist gefroren», erklärt der FC Winterthur den Grund der Absage. Um die Gesundheit der Spieler zu schützen, wird das Spiel deshalb verschoben. Ein Nachholtermin ist noch nicht bekannt.

Es ist nicht das erste Mal, dass in Winterthur zum Start in die Rückrunde die Unterlage Probleme bereitet. Beispielsweise wurde 2023 die Partie gegen Servette abgesagt – auch damals wegen des gefrorenen Rasens. Die Schützenwiese besitzt keine Rasenheizung. Als in Zusammenarbeit mit der Stadt der Rasen 2020 neu ausgelegt und mit einer besseren Drainage für die Wasserdurchlässigkeit ausgestattet worden ist, hatte man sich aus ökologischen und Kostengründen gegen eine solche entschieden.

In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Winterthur
FC Winterthur
