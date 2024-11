Nach der Enttäuschung in Luzern blühte Nicolas Haas in Empoli wieder auf. Nun wirft ihn eine Knieverletzung zurück.

Nicolas Haas (M.) fällt monatelang aus. Foto: IMAGO/IPA Sport

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Innerschweizer Mittelfeldspieler Nicolas Haas ist am Mittwoch in Barcelona erfolgreich am linken Knie operiert worden.

Der 28-jährige vom Serie-A-Verein Empoli zog sich am letzten Freitag im Training einen teilweisen Riss des vorderen Kreuzbandes zu. Der in der letzten Saison für den FC Luzern spielende ehemalige U21-Nationalspieler wird wohl bis Saisonende ausfallen.

Haas kam 2024/25 in zehn Serie-A- und zwei Coppa-Italia-Partien (ein Tor) zum Einsatz. Empoli belegt derzeit in der Tabelle Rang 10.