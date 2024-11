Ehemaliger Kult-Fussballer in New York mit Messer angegriffen

Auf einen Blick Ex-Fussballer Nicklas Bendtner wurde in New York in einen Messerangriff verwickelt

Täter flüchtet, wird aber am nächsten Tag dank Mutter verhaftet

Täter flüchtet, wird aber am nächsten Tag dank Mutter verhaftet

Bendtner absolvierte 81 Länderspiele und erzielte 30 Tore für Dänemark

Unschönes Erlebnis für den ehemaligen Fussballer Nicklas Bendtner (36). Gemäss der «Sun» wurde der Däne während eines Aufenthalts in der amerikanischen Metropole New York Opfer eines Messerangriffs. Dabei ist er nur knapp einer schweren Verletzung entgangen.

Der Angriff ereignete sich am vergangenen Mittwoch in der Upper West Side von Manhattan. Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen, wie Bendtner mit zwei Freunden die Strasse entlang läuft, als von hinten plötzlich ein Mann mit einem Messer in der Hand angerannt kommt.

Einer von Bendtners Begleitern erleidet bei dem Angriff erhebliche Verletzungen im Gesicht und an den Ohren. Er muss deswegen im Spital behandelt werden. Bendtner selber hat Glück im Unglück und bleibt unverletzt.

«Schwer, davor wegzulaufen»

Nach der Attacke flüchtet der Täter, kann aber am nächsten Tag verhaftet werden. Die Mutter des 25-Jährigen erkennt ihn in den Fernsehnachrichten und wendet sich an die Polizei. Diese nimmt ihn fest, er wird wegen versuchten Mordes und Körperverletzung angeklagt.

Die dänische Zeitung «BT» hat bei Bendtner nachgefragt, wie es ihm nach der Attacke geht. Er äussert sich nur zurückhaltend. «Dazu habe ich keinen Kommentar. Aber ich kann bestätigen, dass ich das in dem Video bin», sagt er. Und fügt an: «Es ist schwer, davor wegzulaufen.»

Bendtner spielte während seiner Karriere unter anderem bei Arsenal, Juventus Turin oder Wolfsburg. Für die dänische Nationalmannschaft absolvierte er 81 Länderspiele und erzielte 30 Tore. Im Frühjahr 2021 beendete er seine Karriere.